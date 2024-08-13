Загадочная чупакабра станет главной целью в хорроре Chupacabra Hunt Бразильская ст...

Загадочная чупакабра станет главной целью в хорроре Chupacabra HuntБразильская студия FireRing Studio в сотрудничестве с польским издателем CreativeForge Games анонсировала новый хоррор, который заставит вас поверить в существование чупакабры.
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