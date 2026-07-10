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Кузнецова о Муховой: «Она немного напоминает мне Штеффи Граф – ударом справа, стилем, повязкой и тем, что играет в adidas»

Светлана Кузнецова высказалась о выходе Каролины Муховой в финал « Уимблдона ». Чешка отыграла матчбол у Коко Гауфф и впервые с « Ролан Гаррос »-2023 вышла в финал «Большого шлема».

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