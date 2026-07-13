В колонии в Новомосковске пресекли попытку контрабанды наркотиков

В Новомосковске в исправительной колонии №6 предотвратили доставку наркотиков. Инцидент произошел в комнате приема передач во время досмотра посылки, адресованной одному из осужденных, сообщает тульское УФСИН России.
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