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ТСН24

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В колонии в Новомосковске пресекли попытку контрабанды наркотиков

В колонии в Новомосковске пресекли попытку контрабанды наркотиков

В Новомосковске в исправительной колонии №6 предотвратили доставку наркотиков. Инцидент произошел в комнате приема передач во время досмотра посылки, адресованной одному из осужденных, сообщает тульское УФСИН России.

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