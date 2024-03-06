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Закон, порядок, государство

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В Черниговском округе Приморья прошли ежегодные акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» и «Цветы для автоледи»

На территории Черниговского округа прошли ежегодные акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» и «Цветы для автоледи», в рамках которых сотрудники полиции и общественники подготовили приятные сюрпризы для жительниц округа.

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