Отнимать имущество у преступников будут по-новому

В Росфинмониторинге работают над новыми стандартами конфискации нечестно нажитых активов За последние несколько лет группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла ряд изменений в международные стандарты, уровень технического соответствия которым будет оцениваться в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы (ЕАГ).