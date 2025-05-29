Отнимать имущество у преступников будут по-новому

В Росфинмониторинге работают над новыми стандартами конфискации нечестно нажитых активов За последние несколько лет группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла ряд изменений в международные стандарты, уровень технического соответствия которым будет оцениваться в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы (ЕАГ).
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