Сменная работа «сжимает» мозг

Сингапурские ученые проанализировали данные МРТ более чем 14 000 здоровых работающих людей из британского биобанка и обнаружили, что у работников со сменным графиком значимо меньше объем двух ключевых областей мозга – миндалины и таламуса.
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