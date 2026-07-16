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Сменная работа «сжимает» мозг

Сменная работа «сжимает» мозг

Сингапурские ученые проанализировали данные МРТ более чем 14 000 здоровых работающих людей из британского биобанка и обнаружили, что у работников со сменным графиком значимо меньше объем двух ключевых областей мозга – миндалины и таламуса.

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