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Царьград

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В селе Бурятии пятилетний ребенок сбил брата на тракторе

В селе Бурятии пятилетний ребенок сбил брата на тракторе

Несчастный случай произошел в Джидинском районе Бурятии.В полиции республики сообщили, что дети оказались без присмотра родителей и все едва не закончилось трагедией.

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