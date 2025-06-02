Лаборатория Касперского: школьники все чаще становятся жертвами мошенников

Аферисты обманывают детей с помощью поддельных мобильных игр и соцсетей Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников на каникулах делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников: детей пытаются обманывать при помощи поддельных видеоигр для смартфонов и соцсетей, все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов, сообщили РИА Новости специалисты «Лаборатории Касперского» совместно с «Мегафоном» и Rustore.