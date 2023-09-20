В Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Путина

Театр абсурдаПолитикаПодписатьсяВ Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Путина ".жители Степанакерта сейчас скрываются в бомбоубежищах" При проклятых Советах за такое б сослали в Гулаг какой.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир СоловьевНЕ НАДО НА НИХ РЕАГИРОВАТЬ. СКОРО ЗАМОЛЧАТ САМИ И АМЕРИКА ИМ НЕ ПОМОЖЕТ!Ответить21 час.JJubarОтветить20 час.ИВИван ВакулаНе смогут жить в мире эти два народа, вспомним резню в 90- е годы в Баку и пригородах.Ответить20 час.
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