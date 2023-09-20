Театр абсурда

8 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    За Победу! За нашу Победу!Пачка дрожжей
  • Анатолий Анатольев
    МАЛОВАТО!!!!!!!! А когда по взрослому начнем???????! Пора заканчивать с этим ЗЛОМ!«Герани» поразили...
  • саша дмитренко
    вот  потому шофера  часто  просто на землю  бензин  сливали,,,,,,Адептам прекрасно...

В Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Путина

В Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Путина

".жители Степанакерта сейчас скрываются в бомбоубежищах" При проклятых Советах за такое б сослали в Гулаг какой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
НЕ НАДО НА НИХ РЕАГИРОВАТЬ. СКОРО ЗАМОЛЧАТ САМИ И АМЕРИКА ИМ НЕ ПОМОЖЕТ!
Ответить
21 час.
J
Jubar
Ответить
20 час.
ИВ
Иван Вакула
Не смогут жить в мире эти два народа, вспомним резню в 90- е годы в Баку и пригородах.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх