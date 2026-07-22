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Пятый канал

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Российский бизнес назвал ключевые барьеры при переходе на отечественное ПО

Российский бизнес назвал ключевые барьеры при переходе на отечественное ПО

Для четверти российских компаний основными препятствиями при внедрении отечественного ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) остаются риски остановки бизнес-процессов и сложности интеграции с существующими системами.

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