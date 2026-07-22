Российский бизнес назвал ключевые барьеры при переходе на отечественное ПО

Для четверти российских компаний основными препятствиями при внедрении отечественного ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) остаются риски остановки бизнес-процессов и сложности интеграции с существующими системами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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