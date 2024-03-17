Bloomberg: падение стоимости газа в США принесло выгоду местной экономике

Резкое снижение цен на природный газ в этом году незаметно подстегнуло экономику США, существенно сократив энергетические издержки на фоне продолжающегося роста стоимости других товаров первой необходимости.
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