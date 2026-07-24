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Царьград

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Аббас Аракчи осудил планы Трампа по использованию иранских активов

Аббас Аракчи осудил планы Трампа по использованию иранских активов

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал заявление Дональда Трампа о планах использовать замороженные иранские активы для возмещения ущерба судам и грузам, подчеркнув, что это создаёт опасный прецедент и угрожает безопасности собственности.

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