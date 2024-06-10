«Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину продолжающейся поддержки Украины «Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину продолжающейся поддержки УкраиныСоединенные Штаты не должны прекращать помощь Украине ни при каких условиях.
Комментарии
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Сергей Андросов
А кто этому, чуть не написал- долбоёбу сказал, что это его ископаемые?
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Этому пидору пендосу может принадлежать только грязная жопа хохла пидораса.
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16 час.
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