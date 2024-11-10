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Царьград

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Мигранты плачут и отказываются от гражданства России: Не стоит обманываться - у них есть план

Мигранты плачут и отказываются от гражданства России: Не стоит обманываться - у них есть план

Не желая встать на учёт и служить в армии, мигранты из Узбекистана и Таджикистана с лёгкостью отказываются от российских паспортов.

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