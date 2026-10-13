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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митч Джонсон о новичке Тэррисе Риде: «Подборы не достаются просто так, и если ты забираешь 17 штук, значит, ты пашешь»

Главный тренер « Сан-Антонио » Митч Джонсон поделился своими мыслями об игре новичка Тэрриса Рида в проигранном предсезонном матче против «Юты» (109:119).

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