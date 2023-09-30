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Закон, порядок, государство

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В Краснодаре на скамью подсудимых отправлен застройщик, обвиняемый в мошенничестве

В Краснодаре на скамью подсудимых отправлен застройщик, обвиняемый в мошенничестве

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Краснодара, обвиняемого в совершении 24 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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