Bloomberg: китайский чат-бот DeepSeek стал лидером по скачиванию в США

Новая китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek оказалась производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний, а также обрушила индекс NASDAQ 100, поставив под сомнение технологическое лидерство США.
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