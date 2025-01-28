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Bloomberg: китайский чат-бот DeepSeek стал лидером по скачиванию в США

Bloomberg: китайский чат-бот DeepSeek стал лидером по скачиванию в США

Новая китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek оказалась производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний, а также обрушила индекс NASDAQ 100, поставив под сомнение технологическое лидерство США.

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