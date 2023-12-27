Виктор Анисимов Насколько я понимаю взывать к совести тех иуд что делают свой бизнес на незаконной легализации мигрантов бесполезно.
Иудушкам, делающим свой подлый бизнес с мигрантами
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Скорее всего мы увидим как кто-то делает бизнес на тех, кто делает бизнес на мигрантах, иначе первых бы не было
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Я думаю укрепят крупный бизнес, вытеснят мелкий, построят пирамиду откатов, упорядочат управление и установят стандартные расценки.
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55 мин.
Сергей Кочегаров
"Невиданный наплыв иностранных гостей в Москву. Едут званые и незваные, как на похороны".
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14 мин.
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