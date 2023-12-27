Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Малахов
    Яблочники - сионистская партия! И этим всё сказано, она делает всё во вред России на западные деньги! Сколько можно т...Институт русофоби...
  • Сергей Кочегаров
    "Невиданный наплыв иностранных гостей в Москву. Едут званые и незваные, как на похороны".Иудушкам, делающи...
  • Геннадий
    ну что, одолевает жажда бунтов, переворотов, революций?!Это намеренная пр...

Иудушкам, делающим свой подлый бизнес с мигрантами

Иудушкам, делающим свой подлый бизнес с мигрантами

Виктор Анисимов Насколько я понимаю взывать к совести тех иуд что делают свой бизнес на незаконной легализации мигрантов бесполезно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВФ
Владимир Фердман
Скорее всего мы увидим как кто-то делает бизнес на тех, кто делает бизнес на мигрантах, иначе первых бы не было
Ответить
1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Я думаю укрепят крупный бизнес, вытеснят мелкий, построят пирамиду откатов, упорядочат управление и установят стандартные расценки.
Ответить
55 мин.
Сергей Кочегаров
&quot;Невиданный наплыв иностранных гостей в Москву. Едут званые и незваные, как на похороны&quot;.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх