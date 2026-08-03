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FiNE NEWS

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На Портале поставщиков заключили свыше 48 тысяч контрактов с помощью торгового бота за полгода

За первое полугодие 2026 года на Портале поставщиков заключили 48,2 тысячи контрактов с помощью торгового бота, сообщила заместитель мэра Москвы и глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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