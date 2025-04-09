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Царьград

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Торговые пошлины Трампа: Microsoft обошла Apple, мировые рынки в падении

Торговые пошлины Трампа: Microsoft обошла Apple, мировые рынки в падении

Торговые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, привели к падению стоимости акций крупных компаний: Apple утратила лидерство, уступив Microsoft, а мировые индексы в Японии, Германии, Франции и Великобритании демонстрируют существенное снижение.

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