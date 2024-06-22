Открытие Пентагона: американская армия зависит от технологий из Китая

Анализируя данные по закупкам Пентагона за прошлый год, которые охватывают одновременно 15 различных сегментов критических технологий, проведенных компанией GOVINI, портал Defence One делает вывод, что по итогам 2023 года а армия и ВМС США сократили уровень своей зависимости по оборонным технологиям от Китая.