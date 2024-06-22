Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    И ему ещё никто морду не разбил?Киевский философ:...
  • Наталья Середа
    А мы то думали, что вы осмыслили происходящее и сделали соответствующие выводы, а вы как стали зомби с печеньками, т...Бандера-ТВ: Русск...
  • Наталья Середа
    Сколько раз наблюдала по жизни,когда из еврея интеллигента( как они себя называют) от злобы и бессилия льется открове...«Они зассали»: Ше...

Открытие Пентагона: американская армия зависит от технологий из Китая

Открытие Пентагона: американская армия зависит от технологий из Китая

Анализируя данные по закупкам Пентагона за прошлый год, которые охватывают одновременно 15 различных сегментов критических технологий, проведенных компанией GOVINI, портал Defence One делает вывод, что по итогам 2023 года а армия и ВМС США сократили уровень своей зависимости по оборонным технологиям от Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх