Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что пострадали более 900 полицейских. Ответственность за насилие он возложил на ультралевых.
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