Певец Akmal’: Дробышу нравятся только написанные им самим песни

Продюсеру Виктору Дробышу нравятся только песни, которые он написал сам. Так молодой певец Akmal'. (Акмаль Ходжаниязов) прокомментировал в интервью Пятому каналу критику со стороны известного деятеля российского шоу-бизнеса.
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