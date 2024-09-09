Президент Зимбабве: "Китай – настоящий друг"

В рамках участия в прошедшем в Пекине саммите Форума сотрудничества Китая и Африки президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва дал интервью журналистам China Media Group (CMG), в котором заявил, что Китай – настоящий друг, на которого можно положиться на пути развития и модернизации своей страны, сообщает romanian.