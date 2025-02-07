Задержанные ФСБ женщины признались в работе на СБУ

Задержанные сотрудниками ФСБ женщины дали признательные показания о том, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) и собирали в Ростове-на-Дону данные о должностных лицах Минобороны России и их семьях для совершения против них теракта.
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