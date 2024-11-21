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  • Нина Попова
    Давно пора.Путин поручил под...
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    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...
  • Алексей Наседкин
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За 9 месяцев 2024 года кредиторы предложили коллекторам долгов на 766 млрд руб.

За три квартала 2024 года объем долгов перед банками и МФО, предложенных коллекторам для взыскания по схеме, когда задолженность остается на балансе кредитора и не выкупается взыскателем, составил 766 млрд рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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