За 9 месяцев 2024 года кредиторы предложили коллекторам долгов на 766 млрд руб.

За три квартала 2024 года объем долгов перед банками и МФО, предложенных коллекторам для взыскания по схеме, когда задолженность остается на балансе кредитора и не выкупается взыскателем, составил 766 млрд рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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