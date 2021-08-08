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Общая готовность коммунальных объектов Северного флота к новому отопительному сезону превышает 70 процентов

Общая готовность коммунальных объектов Северного флота к новому отопительному сезону превышает 70 процентов

Всего к отопительному сезону 2021-2022 годов филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) предстоит подготовить 2921 объект, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальных служб.

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