Бастрыкин потребовал проверить сообщения об издевательствах над детьми бойца СВО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании обстоятельств нарушения прав детей в одном из образовательных учреждений в Московской области, сообщается в Телеграм-канале ведомства .
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