Магомед Адиев: «Могли забивать больше и не ждать нервной концовки»

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев прокомментировал матч с «Кызыл-Жаром» (1:0) во 2-м туре КПЛ. – Матч получился тяжелым для обеих команд.

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