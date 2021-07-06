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30+ фото очень странных и дорогих дизайнерских вещей, которые вы вряд ли купите

30+ фото очень странных и дорогих дизайнерских вещей, которые вы вряд ли купите

Дизайнерскими вещами теперь очень модно хвастаться в определённых (типа высших) кругах общества. Правда, часто возникают вопросы – зачем и почему такой выбор, если знаменитости это фирменное изделие за офигенную стоимость совсем не в тему, но оно её продвигает.

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