30+ фото очень странных и дорогих дизайнерских вещей, которые вы вряд ли купите

Дизайнерскими вещами теперь очень модно хвастаться в определённых (типа высших) кругах общества. Правда, часто возникают вопросы – зачем и почему такой выбор, если знаменитости это фирменное изделие за офигенную стоимость совсем не в тему, но оно её продвигает.
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