Вице-президент "Фламенго" Браз по ошибке связал "Зенит" с Дмитрием Медведевым

Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз перепутал председателя правления "Зенита" Александра Медведева с бывшим президентом России, а ныне заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии