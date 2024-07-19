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Вице-президент "Фламенго" Браз по ошибке связал "Зенит" с Дмитрием Медведевым

Вице-президент "Фламенго" Браз по ошибке связал "Зенит" с Дмитрием Медведевым

Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз перепутал председателя правления "Зенита" Александра Медведева с бывшим президентом России, а ныне заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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