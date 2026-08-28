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Москвичи выступили против переноса памятника Пушкину

Москвичи выступили против переноса памятника Пушкину

Большинство участников тестового голосования перед выборами в Госдуму высказались против переноса памятника Александру Пушкину с Пушкинской площади, 28 августа следует из данных сервиса наблюдения за голосованием.

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