Правительству предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на лекарства для детей

Законопроект, предлагающий дать родителям возможность тратить маткапитал на получение платных медуслуг для ребенка или покупку лекарств для него по назначению врача, направлен в правительство на заключение.
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