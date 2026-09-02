Происшествия
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Происшествия

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В Московской области на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынесен приговор четверым иностранным гражданам, признанным виновными в причинении смертельных травм молодому человеку и иных...

В Московской области на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынесен приговор четверым иностранным гражданам, признанным виновными в причинении смертельных травм молодому человеку и иных...

Собранные следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом и коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора в отношении четверых иностранных граждан.

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