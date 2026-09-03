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Регионы России

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T-Банк запустил страхование от тяжелых заболеваний с покрытием до 30 млн рублей

T-Банк запустил страхование от тяжелых заболеваний с покрытием до 30 млн рублей

Компания T-Банк представила новую комплексную страховую программу для клиентов сегментов T-Premium Diamond и T-Private.

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