Стало известно о не менее 1 кг взрывчатки в машине депутата ЛНР Филипоненко

Примерно 1 кг взрывчатки был заложен в автомобиль депутата Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко, который погиб в результате подрыва его автомобиля в Луганске.
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