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Роберт Левандовски: «Мбаппе – пример личности, он умен как игрок и как человек. Он дает понять молодым, что важен не только футбол»

«Если сравнивать Килиана с другими игроками, то понимаешь, что он говорит на другом языке. Он дает понять молодым игрокам, что футбол – это не единственное, что важно.

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