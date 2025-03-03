ВНИМАНИЕ! ЕДДС Новоаннинского сообщает об отключении электроэнергии, в связи с неотложными работами ⚡️⚡️⚡️ 3 МАРТА с 13.
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ВНИМАНИЕ! ЕДДС Новоаннинского сообщает об отключении электроэнергии, в связи с неотложными работами ⚡️⚡️⚡️ 3 МАРТА с 13.