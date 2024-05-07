Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Zaytseva
    Приветствую приход нового Путина. Горжусь своим Президентом.Запад добился сво...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Всё время вызывало удивление/недоумение то, что наши власти как то вяло реагируют на помощь коллективного запада, ...Москва напугала Б...
  • Регина Толстоброва
    Замечательно. что это строят.хорошая новость.Самая масштабная ...

Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

Предстоящую сегодня инаугурацию президента РФ решили в этот раз отметить по-особому. Объявив о проведении учений и манёвров, основной целью которых станет отработка применения тактического ядерного оружия (ТЯО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Прийма
Пока пиндосовские спутники-шпионы ДЕТАЛЬНО видят всё, что происходит в зоне СВО и ВО ВСЕЙ РОССИИ, ситуация очень серьёзная,и где-то, когда-то наши враги могут найти &quot;щель&quot;, не закрытую С-500. Значит есть смысл начинать с космоса...
Ответить
1 д.
Михаил Гринжук
да пора почистить космос от американского и европейского мусора над нашей территорией
Ответить
23 час.
Людмила Фирстова
Вы предлагаете начать 3 мировую войну?
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх