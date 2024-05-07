Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

Игорь Прийма

Пока пиндосовские спутники-шпионы ДЕТАЛЬНО видят всё, что происходит в зоне СВО и ВО ВСЕЙ РОССИИ, ситуация очень серьёзная,и где-то, когда-то наши враги могут найти "щель", не закрытую С-500. Значит есть смысл начинать с космоса...