Роботы вышли на уборку снега в Москве. Их количество увеличили до дюжины

С января десять роботов «Пиксель» выполняют уборку прогулочных дорожек в столичных парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия ОктябряКак сообщает официальный сайт столичного мэра, в прошлом году стартовали испытания первых в Москве автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель».
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