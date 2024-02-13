Роботы вышли на уборку снега в Москве. Их количество увеличили до дюжины

С января десять роботов «Пиксель» выполняют уборку прогулочных дорожек в столичных парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия ОктябряКак сообщает официальный сайт столичного мэра, в прошлом году стартовали испытания первых в Москве автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель».