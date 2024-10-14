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Ирина Болгар опубликовала видео с Павлом Дуровым и их детьми

Ирина Болгар, которая заявляет, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) видео с….

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