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Журналист NRK Сальтведт назвал плохой шуткой слова Вяльбе о зависти к россиянам

Журналист NRK Сальтведт назвал плохой шуткой слова Вяльбе о зависти к россиянам

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт назвал плохой шуткой слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что иностранные лыжники завидуют российским коллегам на фоне проведение зимней Спартакиады.

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