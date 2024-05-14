В Кузбассе утвердили сокращенную рабочую неделю для матерей с 1 июня

С 1 июня по 31 августа для женщин с детьми в Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю.Губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале уточнил, что для них рабочий день в пятницу будет длиться до 15:00.
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