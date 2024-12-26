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«Газпром-Югра» потерпел два поражения в чемпионате России по футзалу 

«Газпром-Югра» потерпел два поражения в чемпионате России по футзалу 

«Газпром-Югра» не смог обыграть «Ухту» после победы в финале Кубка лиги. В рамках 13 тура регулярного чемпионата России по футзалу действующий чемпион из Югорска дважды проиграл на выезде «Ухте»: в первом матче 3:2, а во втором – со счетом 4:2.

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