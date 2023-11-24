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Шабазз Напьер может вернуться в состав «Црвены Звезды» после перелома носа в матче с «Миланом»

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Напьер близок к возвращению на площадку. Напьер, который 14 ноября получил перелома носа во время игры с «Фенербахче», может вернуться в строй в матче Евролиги против «Милана» в пятницу.

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