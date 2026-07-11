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Царьград

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Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Константиновки

Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Константиновки

В Константиновке мужчина в женской одежде скрывался от мобилизации в ВСУ. 3 июля Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину об освобождении города, что, по мнению президента, стало ключевым шагом к продвижению на Славянск и Краматорск.

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