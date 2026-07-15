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Регионы России

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КамАЗ представил цельнолитой картер моста для грузовиков поколения К3

КамАЗ представил цельнолитой картер моста для грузовиков поколения К3

Компания КамАЗ показала новую версию картера моста для грузовиков поколения К3. Новая конструкция выполнена из высокопрочного чугуна в цельнолитом варианте вместо прежней сварной конструкции из нескольких деталей.

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