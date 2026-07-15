КамАЗ представил цельнолитой картер моста для грузовиков поколения К3

Компания КамАЗ показала новую версию картера моста для грузовиков поколения К3. Новая конструкция выполнена из высокопрочного чугуна в цельнолитом варианте вместо прежней сварной конструкции из нескольких деталей.
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