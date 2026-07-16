Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Смоленской области рассказал подробности новой культурной программы для семей с детьми-подростками

Губернатор Смоленской области рассказал подробности новой культурной программы для семей с детьми-подростками

Теперь обладатели «Пушкинской карты» могут провести время с родителями на выставках и в музеях по большой скидке Льготные билеты для родителей доступны юным смолянам-пользователям «Пушкинской карты» при походе на выставки и в музей региона.

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