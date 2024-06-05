На фронте! В Парасковиевке идет зачистка. Что потом: штурм Константиновки имеет ряд нюансов

Текущая ситуация Хотя официально Парасковиевка, находящаяся в 9 километрах к югу от Марьинки, ещё не полностью взята, российские войска постепенно завершают зачистку западных районов и продолжают продвижение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии