Военное обозрение

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Большие колеса для Армии России

Большие колеса для Армии России

«Урал-Арктика» на «Армии-2023». Фото – Виталий Кузьмин Можем и тяжелое Умение строить гигантские вездеходы всегда было визитной карточкой отечественной промышленности.

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